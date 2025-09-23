Xe máy vượt đèn đỏ đâm ngang hông ôtô

Hà NộiNam thanh niên phóng xe máy vượt đèn đỏ lao vào giữa hông ôtô rồi định bỏ chạy, hôm 22/9 tại Tam Trinh.

Vượt đèn đỏ nam thanh nhiên lao xe máy vào ôtô Video: Ngọc Đức

Tình huống giao thông: Nam thanh niên đi xe máy phóng tốc độ cao vượt qua đèn đỏ lao thẳng vào hông ôtô. Sau va chạm nam thanh niên vội vàng quay xe vội vàng bỏ chạy, tài xế ôtô chặn rút chìa khóa xe máy nhưng người này vẫn tìm cách bỏ trốn.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép vượt đèn đỏ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao với bản thân và những phương tiện khác. Đặc biệt khi xảy ra va chạm cần dừng xe cũng thỏa thuận đền bù thiệt hại, không được phép bỏ trốn.

Nghị định 168/2024 quy định đối với xe máy vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ