Xe máy vượt đèn đỏ, đâm dính vào xe ba gác

Phú ThọNgười đi xe máy phóng tốc độ cao qua ngã tư khi đèn đang đỏ, đâm mạnh vào xe ba gác, hôm 6/12 tại Bình Xuyên.

Vượt đèn đỏ xe máy đâm mạnh vào xe ba gác Video: CTV

Tình huống giao thông: Người đi xe máy phóng tốc độ cao, vượt đèn đỏ ở ngã tư thì đâm vào một xe ba gác đang ở hướng vuông góc. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe ba gác nhao lái người đi xe máy mắc vào chiếc xe này và nhảy ra được.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi đến ngã tư phải giảm tốc độ và dừng lại nếu gặp đèn đỏ. Nghị định 168/2024 quy định xe máy vượt đèn đỏ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn phạt tiền 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ