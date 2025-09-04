Xe máy vượt ẩu ngã sõng xoài vì gặp ôtô rẽ sai luật

TP HCMNgười phụ nữ lấn làn vượt ẩu thì gặp xe tải rẽ trái ở đường có vạch kẻ liền, hôm 3/9 tại khu phố Đông Ba.

Ôtô chuyển làn đột ngột khiến người phụ nữ bất ngờ ngã xe máy Video: Tin Tran

Tình huống giao thông: Chiếc xe thớt chở theo xe tải khác với phần đuôi vượt ra khỏi chiều dài xe chở. Tài xế cho xe rẽ trái, đè qua vạch kẻ liền màu vàng. Lúc này một người phụ nữ đo xe máy vượt lên từ bên trái xe gắn camera hành trình, gặp xe tải cắt ngang nên phanh gấp, ngã lăn ra đường. May mắn không có thương vong xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Vượt lên từ bên trái hoặc bên phải ôtô là lỗi sơ đẳng mà nhiều người đi xe máy thường mắc phải, đặc biệt ở những nơi có đường giao nhau. Khi bị ôtô chắn tầm nhìn, người đi xe máy sẽ không thể biết tình trạng giao thông phía trước, vì vậy việc vượt xe này giống như "vượt mù". Ngoài ra, trong tình huống này, xe máy còn vượt ở nơi có vạch kẻ liền, đường cong, tiềm ẩn nguy hiểm.

Cách thực hiện đúng là không vượt ở nơi có vạch kẻ liền, chờ cho tới khi tầm nhìn thông thoáng, có thể quan sát trọn vẹn khoảng đường phía trước thì mới đưa ra quyết định nên vượt hay không.

Với ô tô, lỗi ở đây là đè vạch liền để rẽ trái. Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường của ô tô bị phạt 400.000-600.000 đồng. Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt lên tới 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Trong khi đó với xe máy, việc vượt trong trường hợp không được vượt sẽ bị phạt 800.000-1.000.000 đồng

Nguyên Vũ