Xe máy thụt hố ở tốc độ cao, người lái ngã cắm mặt

Xe máy thụt hố giữa đường ngã lộn vòng trước đầu ôtô Video: Sinchew

Một người giao đồ ăn bị thương nặng khi xe máy của anh ta bị hất văng và ngã lộn nhào trong lúc đi giao hàng vì một hố lớn nằm giữa đường. Nguyên nhân có thể là do đơn vị thi công xong "quên" chưa trải nhựa đường lại đúng cánh.

Cảnh tượng chiếc xe máy ngã nhào được camera hành trình của ôtô phía sau ghi lại. May mắn người điều khiển xe máy không bị cuốn vào gầm ôtô. Anh này bị thương, theo Sinchew. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 24/3 sau trạm cây xăng Petronas trên đường từ Kajang đến Sungai Mena hướng về Datuk Abu Bakar Bakinda, Malaysia.

Đoạn đường nơi xe máy bị ngã trước đây đã bị đào lên để phục vụ một dự án nhưng không được sửa chữa sau đó.

Ổ gà đã được trải nhựa sau vụ tai nạn gây tranh cãi ở Malaysia. Ảnh: YanLili

Hiện Sở Công trình công cộng Malaysia đã khắc phục, sửa chữa các ổ gà để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

