Xe máy tạt đầu xe container bị đâm ngã

Đồng ThápHai người chở nhau trên xe máy tạt qua đầu xe container bị đâm ngã, hôm 7/12 tại Cao Lãnh.

Xe máy tạt đầu xe container Video: Kim Dong

Tình huống giao thông: Từ phía bên phải hông xe container, chiếc xe máy chở hai người xuất hiện bất thình lình, vòng ra trước đầu xe. Khoảng cách quá gần và hai người bị rơi vào vùng điểm mù nên ngay lập tức bị xe container húc trúng. Hiện chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Xung quanh những chiếc xe cỡ lớn như container, xe tải, xe khách luôn là vùng điểm mù rất lớn, vì vậy nguyên tắc an toàn cho xe máy, ôtô cỡ nhỏ là không đi sát những xe này. Một vụ va chạm vì tạt đầu như trong video nếu với xe máy, xe con có thể chỉ dẫn tới chấn thương nhẹ, nhưng khi tạt đầu với xe container thì hành động đó không khác gì tự nộp mạng.

Nguyên Vũ