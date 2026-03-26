Xe máy sang đường ẩu, đâm liên tiếp hai ôtô tại ngã tư

Hà NộiLuồn lách tại ngã tư, nam thanh niên đi xe máy đâm vào đầu một ôtô và tiếp tục đâm vào hông một ôtô khác hôm 23/3 tại khu đô thị Thanh Hà.

Tình huống giao thông: Không đội mũ bảo hiểm, phóng xe máy tốc độ cao luồn lách tại ngã tư đông xe từ góc khuất, nam thanh niên lao ra tạt vào đầu một ôtô, trượt lái đâm tiếp vào một ôtô khác rồi vội vã bỏ đi. May mắn các ôtô này đang di chuyển rất chậm nên không có thương vong.

Nam thanh niên đi xe máy đâm liên tiếp hai ôtô tại ngã tư Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi đến ngã tư bắt buộc phải giảm tốc độ, nhất là tại những nút giao đông phương tiện. Người lái cần chậm lại một nhịp quan sát và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Tình huống như nam thanh niên phóng xe máy trong video tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cho những người đi đường khác. Ngoài ra, khi xảy ra va chạm, cần dừng xe để giải quyết hậu quả, không được phép bỏ đi vì có thể khiến người gây tai nạn phạm thêm nhiều lỗi.

Nghị định 168/2024 quy định người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng. Đặc biệt, đối với người đi xe máy có hành vi lạng lách đánh võng gây nguy hiểm có thể bị phạt tiền 8-10 triệu đồng.

Nguyên Vũ