Xe máy như 'trên trời rơi xuống' tạt đầu ôtô

Hà NộiXe máy len ở làn rẽ trái để đi thẳng, phóng tốc độ cao suýt đâm vào đầu ôtô rồi bỏ đi ngay trước mặt CSGT.

Xe máy đi sai làn, vượt đèn đỏ và tạt đầu ôtô Video: Trần Duy Hưng

Tình huống giao thông: Ôtô gắn camera đang từ từ rẽ trái thì xe máy phóng nhanh từ phía sau tạt đầu, ngày 9/8, tại ngã tư Minh Khai rẽ trái vào Tam Trinh. May mắn tài xế camera kịp đạp phanh gấp, và lực quán tính khiến camera hành trình bị đổi góc. Người đi xe máy sau đó đã vượt đèn đỏ để đi thẳng thay vì rẽ trái theo đúng làn.

Kỹ năng lái xe: Người lái xe luôn dừng đúng làn và tuân thủ đèn tín hiệu khi tham gia giao thông. Theo Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, hành vi người đi xe máy vượt đèn đỏ phạt 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi này gây tai nạn bị phạt 10-14 triệu, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phạm Hải