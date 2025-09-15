Xe máy 'như dưới đất chui lên' trước đầu ôtô

Hà NộiLái xe có gắn camera hành trình giật mạnh lái để tránh khi chiếc xe máy lọt ra từ khe của dải phân cách, hôm 15/9 tại cầu Nhật Tân.

Lách qua khe hở dải phân cách cứng, xe máy tạt đầu ôtô Video: Minh Phuong

Tình huống giao thông: Đang di chuyển ở tốc độ cao, xe có gắn camera hành trình đi ở làn ôtô, sát dải phân cách làn xe máy trên cầu Nhật Tân. Bất ngờ, một chiếc xe máy len qua khe hở của dải phân cách, chuyển sang làn đường ôtô. Bị tạt đầu bất ngờ, tài xế ôtô lập tức đánh lái sang trái để tránh. May mắn lúc nào ở làn bên cạnh không có xe di chuyển song song nên không xảy ra tai nạn.

Kỹ năng lái xe: Việc lập ra dải phân cách nhằm mục đích phân luồng các phương tiện, xe máy không được phép đi vào làn đường dành cho ôtô và ngược lại. Hành vi của người đi xe máy như trong video tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác.

Với tài xế ôtô, khi đi ở làn bên phải, nạn giảm tốc độ, bám về bên trái của làn đường, chừa khoảng hở đến dải phân cách, đề phòng mọi tình huống bất ngờ xảy ra.

Với dải phân cách trên cầu, ở những đoạn có ghép nối mặt cầu, không thể làm dải phân cách cố định, đơn vị chức năng nên có những biện pháp an toàn khác phù hợp, tránh để khe hở, dẫn tới các tình huống như trong video, hoặc có một tai nạn bất ngờ ở làn xe máy, nạn nhân có thể bị văng sang làn ôtô. Những cọc tiêu cao su, nhựa hoặc dây mềm có thể là giải pháp phù hợp trong tình huống này.

Nguyên Vũ