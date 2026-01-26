Xe máy loạng choạng đổ ngang trước đầu ôtô

Ninh BìnhNgười đàn ông đi xe máy chở bình ga vướng vào xe phía trước, loạng choạng sang làn ngược chiều rồi ngã, hôm 25/1 tại Trần Huy Liệu.

Xe máy chở bình ga đổ ngang trước đầu ôtô Video: Tuấn Vũ

Tình huống giao thông: Người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một bình ga, bám sát xe phía trước. Khi xe phía trước phanh gấp, người này không kịp xử lý, bẻ lái tránh đột ngột khiến xe máy mất thăng bằng, xoay ngang rồi đổ ra lòng đường, bình ga trên xe văng ra đường. Tình huống diễn ra ngay trước đầu một ôtô đi ở chiều ngược lại, khiến tài xế ôtô phải phanh gấp để tránh va chạm.

Tình huống giao thông: Các phương tiện tham gia giao thông cần tập trung quan sát giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Việc bám sát xe phía trước khiến hạn chế tầm nhìn và bị động hơn khi buộc phải phanh gấp khiến xe có thể bị trượt bánh, mất kiểm soát.

Nguyên Vũ