Xe máy lao vào ôtô đang quay đầu

Lạng SơnChiếc xe màu trắng quay đầu len qua hai ôtô khuất tầm nhìn, đúng lúc hai người đi xe máy lao tới, hôm 23/1 tại Quốc lộ 1A, Cao Lộc.

Ôtô quay đầu húc bay hai người đi xe máy Video: Diệu Nhi

Tình huống giao thông: Hàng dài ôtô bị ùn phải dừng lại, chiếc xe màu trắng ở làn ngược chiều len qua hai ôtô để quay đầu. Vì khuất tầm nhìn, chiếc xe này húc mạnh vào hai người đi xe máy đang phóng nhanh ở sát lề đường. Cú va chạm khiến hai người trên xe máy ngã lăn.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không phóng nhanh, nhất là khi phía trước có hiện tượng ùn ứ cục bộ. Ngoài ra, lái xe khi len ngang qua hai ôtô để quay đầu sẽ khuất tầm nhìn nên cần hết sức chậm rãi, đảm bảo luôn quan sát được các phương tiện đang lao tới trong vùng an toàn.

Nguyên Vũ