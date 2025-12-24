Xe máy lao vào ôtô đang quay đầu

Cần ThơÔtô phía trước đang quay đầu, xe máy chạy nhanh cố vượt bị đâm ngã lộn vòng hôm 23/12 tại Hùng Vương.

Vượt ẩu xe máy lao vào ôtô ngã lộn ngược Video: Sang Pham

Tình huống giao thông: Trời tối, tầm nhìn hạn chế, một ôtô đang quay đầu thì từ phía sau một người đi xe máy không giảm tốc độ cố vượt lên. Đâm mạnh vào ôtô, cả người và xe máy lộn vòng ngã lăn ra đường. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi đến lối mở, điểm giao cắt cần giảm tốc độ, chú ý quan sát. Nếu thấy phía trước có xe đang bật tín hiệu chuyển hướng cần chủ động nhường đường, không cố len qua khe hẹp để vượt lên tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và những người đi đường khác.

Nguyên Vũ