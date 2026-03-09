Xe máy lao thẳng vào đầu xe tải trên đường không bóng người

Thanh HóaỞ tốc độ cao, người đi xe máy lao thẳng vào đầu xe tải hướng ngược chiều 8/3 tại Ngọc Lặc.

Người đi xe máy lao thẳng vào đầu xe tải Video: CTV

Tình huống giao thông: Đoạn đường vắng người giữa trưa, xuất hiện một xe máy và một xe tải đi ngược chiều. Người đi xe máy lấn làn phóng tốc độ cao. Lúc này, tài xế xe tải lệch lái sang trái, đúng lúc này xe máy cũng trở lại làn nên xảy ra tai nạn. Cú tông trực diện và kéo lê khiến người đi xe máy tử vong.

Kỹ năng lái xe: Ngay cả khi đường vắng, người lái xe cũng cần đảm bảo đi đúng tốc độ, làn đường và tập trung quan sát. Trong trường hợp này, nếu đi đúng làn đường, người đi xe máy đã vô sự.

Trong khi đó, với tài xế xe tải, khoảnh khắc giật mình vô tình đã tự đặt mình vào thế "đang đúng thành sai". Trong trường hợp này, nếu tiếp tục giữ đúng làn đường và đạp phanh giảm tốc, tài xế đã có thể tránh được tai nạn. Việc lệch lái sang trái lại khiến tài xế lấn sang làn ngược chiều, có thể bị xem xét lỗi đi không đúng phần đường, làn đường gây tai nạn.

Những tài xế nhiều kinh nghiệm thường chia sẻ khẩu quyết "nhường tốc độ, không nhường đường" với hàm ý không đổi làn mà phải giữ đúng làn và giảm tốc, bởi lẽ việc đánh lái đổi làn có thể khiến đúng thành sai, hoặc gây va chạm liên hoàn với xe khác.

Nguyên Vũ