Xe máy lao như tên bắn hạ gục cột điện

Thái LanChiếc môtô lấn sang làn ngược chiều rồi loạng choạng trở về đúng làn trước khi lao thẳng vào cột điện khiến người điều khiển bay ra đường.

Xe máy lao như tên bắn hạ gục cột đèn Video: R4 Racing Channel

Ngày 26/1, đồn cảnh sát Phan Thong, tỉnh Chonburi, nhận được tin báo về một vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng, trong đó xe va chạm với cột điện, gây thương tích nặng.

Tại hiện trường, một chiếc xe máy phân khối lớn màu đen mang biển số Bangkok hư hỏng nặng, bên cạnh là cột điện bị gãy. Gần đó, Ronnakorn, 31 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và không có mạch. Lực lượng cứu hộ sơ cứu và tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng không có kết quả. Nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Theo lời các đồng nghiệp của nạn nhân, Ronnakorn vừa kết thúc ca làm việc và đang trên đường về nhà thì tai nạn xảy ra.

Chiếc xe máy vỡ nát sau tai nạn. Ảnh: Khaosod

Hình ảnh từ camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc Ronnakorn điều khiển chiếc xe máy phân khối lớn với tốc độ cao và phát ra tiếng ồn lớn trước khi mất kiểm soát và đâm vào cột điện. Nạn nhân bị hất tung lên không trung và lộn nhào trước khi rơi xuống đất bất động.

Mỹ Anh (theo Line)