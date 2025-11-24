Xe máy lao như bay húc vào xe khác quay đầu sai luật

Hà NộiMột xe phóng nhanh lao vào một xe máy quay đầu trên cầu hôm 23/11 tại cầu vượt Nguyễn Chí Thanh.

Hai xe máy lao vào nhau trên cầu vượt Video: Nguyen Hoa

Tình huống giao thông: Một người đi xe máy đang quay đầu trên cầu vượt thì một người đi xe máy khác cùng chiều phóng nhanh thẳng tới. Hai xe máy đâm vào nhau khá mạnh khiến cả hai người trên xe ngã lăn ra đường. May mắn cả hai có thể tự đứng dậy sau va chạm.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép quay đầu xe trên cầu. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện luôn kiểm soát tốc độ để giữ một khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Nghị định 168/2024 quy định xe máy quay đầu trên cầu (nơi cấm quay đầu xe) sẽ bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng. Mức phạt này có thể tăng lên 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe nếu quay đầu xe trên cầu gây ra tai nạn giao thông.

Nguyên Vũ