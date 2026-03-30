Xe máy lao ngược chiều cao tốc trong đêm

Hà NộiLái xe gắn camera hành trình chỉ kịp thấy một vệt sáng ngược chiều sát dải phân cách hôm 29/3 tại cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ địa phận Thường Tín.

Tình huống giao thông: Ở làn đường cho phép ôtô đi tốc độ tối đa 100 km/h, lái xe có gắn camera hành trình chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng chói lóa lướt qua rọi vào kính xe. Ánh đèn pha của một người đi xe máy tốc độ cao ngược chiều phóng sát dải phân cách. Hành vi nguy hiểm xảy ra trong tích tắc khiến lái xe bất ngờ, may mắn không có tai nạn xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Xe máy không được phép di chuyển vào đường cao tốc nơi chỉ dành cho ôtô đi tốc độ cao. Đặc biệt, xe máy còn đi ngược chiều ở làn đường tốc độ tối đa trong tình trạng đèn pha chói lóa chạy tốc độ cao rất nguy hiểm cho bản thân và những người đi đường khác. Với ôtô, đường tối, ánh đèn chói sáng có thể khiến mù mắt lái xe trong giây lát tiền ẩn nguy cơ nhao lái gây tai nạn liên hoàn.

Nghị định 168/2024 quy định mức phạt 4-6 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe môtô, xe gắn máy vào đường cao tốc.

Nguyên Vũ