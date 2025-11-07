Xe máy lao cắm vào ôtô đang quay đầu

TP HCMTốc độ cao, người đi xe máy lao thẳng vào hông một chiếc ôtô đang chuyển hướng hôm 6/11 tại quốc lộ 56, Bà Rịa Vũng Tàu (cũ).

Xe máy lao thẳng vào ôtô đang quay đầu - xe nào sai? Video: Trần Vĩ

Tình huống giao thông: Trời tối, ở đoạn đường giới hạn tốc độ 50 km/h, một người đàn ông phóng xe máy tốc độ cao đâm thẳng vào hông ôtô đang xoay ngang xe chuyển hướng. Chiếc xe máy vỡ nát bốc khói văng sang làn đường ngược chiều. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện chú ý giữ đúng tốc độ quy định, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống trên đường. Đối với lái xe ôtô có ý định chuyển hướng, ngoài tín hiệu xin đường nên dừng lại một nhịp quan sát và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn.

Nguyên Vũ