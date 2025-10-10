Xe máy huých ngã người đi xe đạp trước đầu ôtô

Hà NộiNgười đi xe máy chở hàng cồng kềnh va chạm vào một người đi xe đạp ngay khi ôtô đi tới, hôm 9/10 tại Tố Hữu.

Người đi xe máy huých người đi xe đạp ngã trước đầu ôtô Video: Trưởng Nguyễn

Tình huống giao thông: Cậu bé học sinh đạp xe khá nhanh va chạm phần tay lái với hàng hóa cồng kềnh của một người đi xe máy mà ngã lăn ra đường. Ngay lúc này một chiếc ôtô đi tới, may mắn ôtô chỉ đâm vào chiếc xe đạp, cậu bé học sinh kịp thời thoát thân.

Kỹ năng lái xe: Khi chở hàng cồng kềnh, người lái xe máy cần chú ý luôn lái xe với tư duy đang chiếm lòng đường bằng hai chiếc xe máy đi song song. Vì vậy, phải chừa khoảng cách đủ lớn tới các phương tiện xung quanh để tránh va quệt.

Với người đi xe đạp, cần đi sát vào lề đường bên phải, luôn quan sát hai bên, sẵn sàng giảm tốc độ hoặc dừng lại nếu có những xe khác đi tới gần, và nhận thấy có nguy cơ va chạm.

Nguyên Vũ