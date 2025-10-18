BrazilChiếc xe máy lao vọt qua và quệt ngã người đàn ông đang chạy bộ cùng vợ trên con đường chỉ có hai làn.

Xe máy đốn ngã người chạy bộ dưới lòng đường Video: Alerta Noticias

Cặp vợ chồng đang chạy bộ cùng nhau trên đại lộ Otavio Felicio de Sousa ở thành phố Cascavel, hôm 12/10. Họ chiếm gần hết một làn đường trên đại lộ chỉ có hai làn.

Từ phía sau, một xe máy vọt tới ở tốc độ cao, vượt qua và hất ngã người chồng. Nạn nhân đập lưng và đầu xuống đường. Người đi xe máy sau đó chạy mất. May mắn người đàn ông chỉ bị thương nhẹ.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ luật giao thông. Theo Globo, cặp vợ chồng trong video thường chạy bộ ở một khu vực khác nhưng lại quyết định chạy ở đại lộ trên vào ngày 12/10, ngay dưới lòng đường.

Luật giao thông Brazil quy định người đi bộ không được sử dụng lòng đường, vốn dành riêng cho xe cộ. Trong trường hợp không có vỉa hè, lề đường hoặc vị trí thích hợp, người đi bộ có thể đi bộ dọc theo lề đường.

"Việc chạy hoặc đi bộ trên làn đường dành riêng cho xe cộ bị cấm, trừ khi không có vỉa hè, lề đường hoặc địa điểm thích hợp - và ngay cả khi đó, người đó vẫn phải đi ở mép đường (lề đường) và không bao giờ được đi giữa làn đường", đại diện chính quyền phát biểu.

Điều này có nghĩa nạn nhân đã vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, người đi xe máy cũng có phần trách nhiệm. "Dù người chạy bộ gần như đã ở giữa đường, nhưng người đi xe máy cũng phải lái xe cẩn thận, tránh va chạm", theo giới chức.

Mỹ Anh