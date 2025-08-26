Xe máy điện Yadea hút khách tại sự kiện 'Đổi xăng lấy điện'

Yadea trưng bày dải sản phẩm xe máy điện đang phân phối tại sự kiện ở Công viên Thống Nhất (Hà Nội), áp dụng ưu đãi thu hút nhiều người dân tham dự.

Sự kiện "Đổi xăng lấy điện - cùng Yadea kiến tạo tương lai" được hãng xe máy điện Yadea tổ chức ngày 16-17/8, thu hút nhiều người dân đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các dòng xe của hãng.

Sự kiện "Đổi xăng lấy điện" đem đến cho khách hàng cơ hội chuyển đổi xanh, sở hữu xe điện Yadea với chi phí tối ưu. Ảnh: Yadea

Tại sự kiện, hãng này trưng bày đầy đủ dải sản phẩm đang kinh doanh tại Việt Nam, gồm: Velax, Ossy, Oris, Volguard, Orla và dòng xe vừa ra mắt Yadea Vekoo. Các dòng xe này được người tham dự trực tiếp trải nghiệm, tạo ấn tượng nhờ yếu tố công nghệ, thiết kế gọn gàng, dễ lái. Sau khi lái thử, người trải nghiệm được hãng tặng phần quà lưu niệm.

Theo hãng, tâm điểm của sự kiện này là ba mẫu xe Vekoo, Velax và Oris. Trong đó, Vekoo hướng đến nhóm người dùng học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng. Velax mang cá tính thể thao, phù hợp người dùng trẻ trung, trong khi Oris có đa dạng màu sắc tùy chọn. Ba mẫu xe này được hãng tích hợp nền tảng Yadea Smart AIGO giúp tối ưu nhu cầu di chuyển.

Sự kiện thu hút nhiều người tham dự và quan tâm đến việc đổi xe xăng lên đời xe điện. Ảnh: Yadea

Một trong những yếu tố tạo sức hút cho sự kiện của Yadea là các ưu đãi hỗ trợ người dùng chuyển đổi từ xe máy xăng sang điện. Người tham dự có thể bán xe máy xăng cũ cho hãng, đồng thời nhận ưu đãi 1 triệu đồng khi mua xe máy điện mới. Hãng này cũng áp dụng mức trợ giá cao nhất 9 triệu đồng cho mẫu Yadea Volguard, đồng thời miễn lệ phí trước bạ cho người dân thường trú tại Hà Nội. Tại sự kiện, Yadea tổ chức chương trình rút thăm may mắn cho người dùng, cơ hội trúng thưởng 100%, giá trị giải cao nhất là 5 triệu đồng.

Người tham dự mua xe máy điện Yadea và nhận phần quà. Ảnh: Yadea

Anh Quang Anh (phường Khâm Thiên, Hà Nội) cho biết, quy trình định giá xe máy cũ tại sự kiện khá nhanh gọn, đội ngũ tư vấn của Yadea nhiệt tình hướng dẫn các phương án phù hợp ngân sách và nhu cầu di chuyển của người dùng. "Tôi đánh giá cao dòng xe Yadea Velax nhờ thiết kế thể thao, được hãng tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, đặc biệt khả năng sạc 80% pin trong 20 phút", anh nói.

Theo Yadea Việt Nam, thành công của sự kiện này cho thấy sức hút từ chính sách ưu đãi của hãng, hỗ trợ người dân chung tay xây dựng tương lai giao thông bền vững. "Bằng những hành động thiết thực, Yadea một lần nữa củng cố vị thế, đồng hành Chính phủ và người tiêu dùng trên hành trình chuyển đổi xanh", đại diện hãng nói.

Hiện, Hà Nội và TP HCM là hai địa phương đi đầu trong xu hướng giảm phát thải, xây dựng lộ trình giao thông đô thị theo hướng bền vững, hạn chế xe xăng, dầu truyền thống và đẩy mạnh các dòng xe điện, thân thiện môi trường.

Quang Anh