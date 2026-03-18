Xe máy điện VinFast Viper lộ ảnh thực tế

Mẫu xe máy điện phong cách thể thao xuất hiện tại một khu đô thị ở Hà Nội, dự kiến bàn giao đến tay người dùng trong tuần tới.

Hình ảnh thực tế đầu tiên của xe máy điện Viper được cho rằng xuất hiện tại một buổi giới thiệu sản phẩm đến các đối tác đại lý của VinFast, trước ngày chính thức bán ra thị trường. Đây là dòng xe máy điện mới nhất của hãng Việt Nam, có giá 39,9 triệu (không kèm pin) và 45,5 triệu đồng (kèm pin).

Thiết kế VinFast Viper mang kiểu dáng thể thao. Ảnh: Tuấn Vũ

Thiết kế VinFast Viper không khác biệt nhiều so với hình ảnh đồ họa được hãng công bố hồi đầu năm, định vị phân khúc xe máy điện cao cấp dành cho nam giới ưa cá tính và thể thao. Phần đầu xe góc cạnh với các mảng khối xếp chồng, đi kèm đèn chiếu sáng LED dạng kép. Đèn định vị ban ngày tích hợp đèn báo rẽ, chính giữa là logo hình chữ V đặc trưng. Đuôi xe thiết kế vát nhọn tạo cảm giác thể thao, đi kèm đèn báo rẽ dạng rời nằm ở chắn bùn.

Viper trang bị màn hình hiển thị TFT, tích hợp đa dạng thông số về quãng đường, lượng pin, thời gian... Xe sử dụng smartkey thay cho chìa cơ truyền thống, tích hợp bật/tắt động cơ, khóa cổ, mở cốp, có đèn LED thể hiện trạng thái hoạt động. Các trang bị khác có phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, giảm xóc phía sau có bình dầu phụ.

Giảm xóc sau dạng kép, có trang bị bình dầu phụ hứa hẹn khả năng di chuyển êm ái. Ảnh: Tuấn Vũ

Động cơ của mẫu xe này là loại BLDC inhub, công suất tối đa 3.000 W, tốc độ đến 70 km/h và khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây. Nếu lắp hai pin, Viper có tầm di chuyển đến 156 km một lần sạc đầy, màn hình TFT cũng hiển thị dung lượng hai viên pin.

Khi vận hành, hệ thống sẽ tự động chọn pin có tình trạng tốt hơn và vận hành bằng pin đó đến hết hành trình, trước khi chuyển sang viên pin kế tiếp. Tương tự khi sạc xe có hai pin, hệ thống sẽ tự đánh giá tình trạng dung lượng để sạc một hoặc hai pin đồng thời, hiển thị thông qua màn hình TFT của xe.

Phần đuôi xe tạo điểm nhấn với đèn báo rẽ tích hợp chắn bùn giống các mẫu xe thể thao. Ảnh: Tuấn Vũ

Một đại diện bán hàng của VinFast (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) cho biết, Viper là một trong những dòng xe thu hút lượng lớn người dùng tìm hiểu và đặt cọc chờ ngày giao xe. "Viper có thiết kế hoàn toàn mới, phong cách thể thao nên thu hút chủ yếu khách nam giới. Ngoài ra, nhiều người dùng cũng quan tâm đến hạ tầng trạm đổi pin để thuận tiện hơn khi di chuyển", đại diện showroom VinFast cho biết.

Hiện, các dòng xe máy điện VinFast đang có mức ưu đãi chung là 11% giá bán, kèm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe), trong chương trình "thu xăng – đổi điện". Với Viper, hãng áp dụng mức giảm 1 triệu đồng cho người dùng đặt cọc từ ngày 1-15/3. Xe dự kiến được bàn giao trong tuần tới, thời gian bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin.

Quang Anh