Xe máy điện Trung Quốc dùng cảm biến LiDAR như ôtô

Mẫu Niu NXT2 ra mắt với cảm biến LiDAR cho phép phát hiện người đi bộ, các phương tiện giao thông và điều kiện đường sá.

Ngày 18/3, nhà sản xuất LiDAR Trung Quốc Hesai thông báo về việc hợp tác với Niu Technologies cung cấp cảm biến LiDAR cho xe máy điện, đánh dấu một bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ này ngoài ôtô con.

Thông báo được đưa ra cùng sự kiện ra mắt sản phẩm mới năm 2026 của Niu, nơi công ty giới thiệu NIU AIOS, một hệ điều hành trí tuệ nhân tạo dành cho xe máy, và giới thiệu các mẫu xe mới trang bị AI.

Xe máy điện Niu NXT2 ra mắt tại Trung Quốc, ngày 18/3. Ảnh: Niu

Theo Hesai, LiDAR FTX của hãng cung cấp trường nhìn tối đa 180 x 140 độ, cho phép hệ thống phát hiện người đi bộ, phương tiện giao thông và các điều kiện đường xá ngày càng phức tạp trong mọi điều kiện thời tiết. Độ phân giải của cảm biến cao hơn gấp đôi so với thế hệ trước, trong khi trọng lượng giảm 66%.

Cảm biến LiDAR có thể phát hiện các chướng ngại vật thấp, giúp cải thiện an toàn trên các tuyến đường thành phố đông đúc. Trong hệ thống nhận thức đa hướng của Niu, FTX hoạt động cùng với các chip xử lý thông minh dòng Sunrise của D-Robotics.

CEO của Niu, Li Yan, cho biết giao thông đô thị ngày càng phức tạp đồng nghĩa với việc một giải pháp nhận thức đơn lẻ không còn đáp ứng được các yêu cầu cao hơn về an toàn và thông minh cho người điều khiển xe hai bánh. CEO của Hesai, Li Yifan, nói rằng sự hợp tác này thiết lập một tiêu chuẩn thông minh mới cho ngành và hướng tới một hệ thống giao thông hai bánh an toàn hơn và thông minh hơn.

Một lý do chính khiến công nghệ này đang được ứng dụng vào xe scooter và xe máy là chi phí. Hesai cho biết họ đã giảm giá thành LiDAR xuống còn khoảng 200 USD thông qua việc tích hợp chip và sản xuất hàng loạt, tức mức giảm khoảng 99,5%. Các thiết bị LiDAR tương đương có giá hơn 300.000 nhân dân tệ (43.600 USD) cách đây một thập kỷ.

Giao diện của NXT2 mang phong cách tương lai, với một số bề mặt được xử lý trong suốt. Ảnh: Niu

Hesai cũng cho biết tỷ lệ ứng dụng LiDAR trong thị trường ôtô con của Trung Quốc đạt 19% vào cuối năm 2025, cho thấy công nghệ này đã bước vào giai đoạn được áp dụng rộng rãi hơn. Công ty mô tả sự hợp tác với Niu là sự tích hợp LiDAR quy mô lớn đầu tiên vào lĩnh vực xe máy điện.

Theo CarNewsChina, động thái này cho thấy LiDAR đang dần chuyển từ các dòng xe điện cao cấp và đội xe taxi tự lái sang các sản phẩm tiêu dùng giá cả phải chăng hơn. Vào tháng 1, BYD đã đăng ký tùy chọn LiDAR cho mẫu xe đô thị Seagull, có giá khoảng 10.000 USD, trong khi Leapmotor đã đăng ký mẫu xe điện nhỏ gọn A05 với LiDAR vào đầu tháng này.

Hesai là một trong những nhà cung cấp LiDAR lớn nhất Trung Quốc, với các cảm biến tầm xa của hãng đã được sử dụng trong các chương trình taxi tự lái bao gồm Baidu, Pony.ai, WeRide và Zoox. Thỏa thuận mới nhất của họ với Niu cho thấy chi phí cảm biến giảm đang bắt đầu mở ra một thị trường rộng lớn hơn nhiều, bao gồm cả thị trường xe máy.

Niu Technologies là một tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc chuyên sản xuất xe hai bánh điện, bao gồm xe tay ga điện, xe đạp điện và xe máy điện. Công ty này cũng từng cố gắng sản xuất ôtô điện riêng vào đầu năm 2020 nhưng không thành công.

Mỹ Anh