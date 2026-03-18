Xe máy điện không bao giờ đổ nhận đặt hàng

Xe máy điện Omo X của công ty khởi nghiệp Omoway sử dụng con quay hồi chuyển giúp giữ thăng bằng ngay cả ở tốc độ thấp hay dừng lại.

Trái tim của mẫu xe mới là kiến trúc mà Omoway gọi là Omo-robot, một hệ thống hoàn chỉnh kết hợp các cảm biến, phần mềm và phần cứng được thiết kế để biến chiếc xe máy thành thứ mà công ty mô tả là "robot hai bánh". Hệ thống này tích hợp khả năng nhận thức dựa trên thị giác, tính toán tốc độ cao và công nghệ ổn định vật lý để giữ cho xe không bị đổ mà không hoàn toàn phụ thuộc vào người lái.

Thành phần phần cứng quan trọng cho phép khả năng đó là con quay hồi chuyển CMG, một thiết bị ổn định độ chính xác cao thường được tìm thấy trong các ứng dụng hàng không vũ trụ như vệ tinh và tàu vũ trụ. Bằng cách điều chỉnh nhanh chóng động lượng góc, con quay hồi chuyển có thể chủ động ổn định xe và giúp giữ thăng bằng ngay cả ở tốc độ rất thấp hoặc khi dừng lại.

Xe máy điện tự cân bằng được sản xuất hàng loạt Xe máy điện Omo X tự chạy và giữ thăng bằng trên bập bênh. Video: Omoway

Về mặt thực tế, điều đó có thể giải quyết một trong những thách thức lớn nhất đối với nhiều người lái xe mới hoặc có vóc dáng nhỏ hơn: giữ thăng bằng khi điều khiển một chiếc xe máy nặng. Omoway cho biết hệ thống này có thể tự động duy trì sự ổn định khi xe đứng thẳng, có khả năng giúp người mới bắt đầu lái xe máy dễ dàng và an toàn hơn, đồng thời cải thiện an toàn trong những điều kiện khó khăn.

Ngoài việc đơn thuần giữ cho xe thăng bằng, Omo X còn sở hữu những tính năng mà công ty gọi là an toàn chủ động toàn diện. Điều đó bao gồm các hệ thống được thiết kế để giúp ngăn ngừa trượt trên bề mặt ướt, hỗ trợ vào cua và tránh chướng ngại vật khẩn cấp. Các tính năng này dựa trên bộ cảm biến và máy tính tích hợp trên xe để phân tích môi trường lái và phản hồi trong vòng mili giây.

Omo X đã nhận được một số giải thưởng về thiết kế, như iF Design Award trước khi chính thức ra mắt thị trường.

Omoway là một công ty khởi nghiệp về xe máy điện thông minh thành lập vào năm 2024 bởi các cựu giám đốc điều hành của hãng xe Trung Quốc Xpeng, tập trung vào việc phát triển các loại xe hai bánh tự cân bằng và thông minh. Omoway hoạt động theo cấu trúc hai trụ sở chính: trụ sở khu vực Đông Nam Á tại Jakarta, Indonesia, và trụ sở nghiên cứu và phát triển tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Sau khi tạo được tiếng vang vào năm 2025, công ty dự định mở đặt trước Omo X tại Indonesia vào cuối tháng 4 tới, với màn ra mắt chính thức tại Jakarta vào cuối tháng 5.

Xe máy điện tự giữ thăng bằng khi có người đứng bên trên. Ảnh: Omoway

Giá cả và thông số kỹ thuật đầy đủ vẫn được giữ kín và dự kiến được tiết lộ gần thời điểm ra mắt. Công ty cho biết họ đã ký hợp đồng với hàng chục nhà phân phối tại Indonesia và dự kiến mạng lưới bán lẻ sẽ vượt quá 100 địa điểm trên các khu vực chính bao gồm Jakarta, Bandung, Surabaya và Bali.

Cùng với xe máy, Omoway cũng tiết lộ một sản phẩm khác có tên Mobility One, một robot bánh xe đa năng sử dụng cùng công nghệ cân bằng và tự hành được phát triển cho Omo X. Công ty cho biết nền tảng này cuối cùng có thể được điều chỉnh cho nhiều ứng dụng dịch vụ và hậu cần khác nhau.

Theo Electrek, xe máy tự cân bằng từng được trình diễn trước đây, nhưng chưa có sản phẩm nào vượt qua được giai đoạn ý tưởng. Một số nhà sản xuất lớn, bao gồm Honda và Yamaha, đã giới thiệu những mẫu concept có thể tự giữ thăng bằng, nhưng chỉ với mục đích trình diễn công nghệ, chưa phải là những sản phẩm sẵn sàng sản xuất.

Mỹ Anh