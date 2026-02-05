Xe máy điện Honda lộ bằng sáng chế

Mẫu xe máy điện mới mang kiểu dáng nakedbike, tập trung vào sự đơn giản, giá rẻ, pin có thể tháo rời.

Hãng xe Nhật Bản Honda hé lộ bằng sáng chế cho một loại xe hai bánh hoàn toàn khác biệt, để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng sống ở thị trường đang phát triển. Lựa chọn này đi ngược lại xu hướng chạy theo công nghệ tiên tiến, thay vào đó tập trung vào các giải pháp cụ thể, dễ tiếp cận và dễ bảo trì, theo MotoBlog.

Bằng sáng chế về mẫu xe máy điện giá rẻ của Honda. Ảnh: Honda

Mẫu xe điện mới chưa được đặt tên. Mục tiêu của hãng là muốn cung cấp một mẫu xe điện giá rẻ, có khả năng phá vỡ mọi rào cản về kinh tế vẫn đang ngăn cả nhiều khách hàng muốn tiếp cận với phương tiện hiện đại và bền vững, Honda cho biết.

Trọng tâm của dự án là các bộ pin có thể tháo rời, pin đặt trong khung kim loại. Các hộc chứa cho phép người dùng dễ dàng tháo pin và sạc một cách thuận tiện tại nhà, mà không cần đến mạng lưới các trạm sạc công cộng.

Kiểu dáng tổng thể của mẫu xe máy điện mới phát triển theo phong cách nakedbike. Hệ thống giảm xóc kép phía sau và phanh tang trống phía trước là những trang bị tiêu chuẩn, dễ sửa chữa và thay thế. Xe trang bị một môtơ điện, thông số chưa công bố.

Theo hồ sơ, toàn bộ môtơ điện và pin của mẫu xe máy điện mới phải đảm bảo chi phí tổng thể cạnh tranh, giá rẻ, dễ tiếp cận với người dùng.

Một chiếc xe máy điện đơn giản, thiết thực và giá cả phải chăng có thể chiếm được thị phần đáng kể, đặc biệt nếu được hỗ trợ bởi các chính sách ưu đãi của chính phủ và mạng lưới dịch vụ hậu mãi đầy đủ.

Minh Vũ