Xe máy điện Honda ICON e: giảm 5 triệu đồng

Mẫu xe hai bánh chạy điện hướng đến học sinh, sinh viên giảm giá bán từ 17/2 đến 31/3, đưa giá về mức 21,9-22,3 triệu đồng.

Hãng xe Nhật Bản Honda giới thiệu chương trình khuyến mại dành riêng cho mẫu xe máy điện ICON e: tại thị trường Việt Nam ngay sau Tết nguyên đán. Theo đó, giá bán của ICON e: giảm 5 triệu đồng cho cả ba phiên bản, đưa giá về mức 21,9-22,3 triệu đồng ngày 17/2-31/3.

Mức giá sau khuyến mại chưa bao gồm pin, khách hàng phải trả thêm 350.000 đồng/tháng để thuê pin.

Honda ICON e: giảm 5 triệu đồng từ 17/2-31/3. Ảnh: Lương Dũng

Các đối thủ của ICON e: như VinFast Evo Grand có giá 21 triệu đồng (gồm pin) và Yadea Oris là 23 triệu đồng (gồm pin). Tuy nhiên, nếu chọn phương án mua pin cho ICON e: thì giá sẽ tăng thêm khoảng 10 triệu đồng. Đây sẽ là rào cản khiến khách Việt đắn đo xuống tiền cho mẫu xe máy điện của Honda.

ICON e: lắp ráp ở Việt Nam. Xe có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng 89 kg, yên cao 742 mm, hướng tới nhóm người dùng di chuyển trong phố. ICON e: dùng động cơ đặt ở bánh sau với công suất 1,5 kW (2 mã lực), phù hợp chuẩn xe điện không yêu cầu bằng lái. Tốc độ tối đa 50 km/h.

Xe máy điện của Honda lắp gói pin dung lượng 30,6 Ah với điện áp 48 V, tức tương đương 1,5 kWh, phạm vi hoạt động 70 km. Trong khi đối thủ Evo Grand có phạm vi hoạt động 134 km và có thể lắp thêm pin phụ cho quãng đường di chuyển lên tới 260 km. Oris của Yadea cùng phạm vi hoạt động với Icon e:.

Đây là lần giảm giá lần thứ hai của Icon e: để kích cầu tại Việt Nam trong giai đoạn thị trường xe máy điện cạnh tranh ngày càng gay gắt. Icon e: dù được đánh giá cao ở chất lượng hoàn thiện, vận hành ổn định, mẫu xe này vẫn chịu sức ép về chi phí sở hữu cao hơn hẳn so với những mẫu xe cùng mức động cơ và dung lượng pin.

Minh Vũ