Bắc NinhXe máy đi ngược chiều giữa cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, khiến nhiều ôtô đang lưu thông phải phanh gấp, đánh lái tránh, ngày 7/3.

Xe máy đi ngược chiều giữa cao tốc khiến ôtô né gấp Video: Mai Anh Bảo

Tình huống giao thông: Trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn lối ra khu công nghiệp Vân Trung, một xe máy đi ngược chiều giữa đường khiến nhiều ôtô đang lưu thông phải phanh gấp và đánh lái né sang hai bên. May mắn sự việc chưa gây ra tai nạn.

Kỹ năng lái xe: Xe máy tuyệt đối không đi vào cao tốc và càng không đi ngược chiều. Nếu lỡ đi nhầm vào cao tốc, người lái xe máy cần giữ bình tĩnh, tấp sát lề phải và tìm cách rời khỏi tuyến đường ở lối ra gần nhất. Với ôtô khi gặp tình huống bất ngờ trên cao tốc, tài xế cần giảm tốc từ từ, quan sát gương và đánh lái hợp lý để tránh va chạm. Hạn chế phanh gấp hoặc chuyển làn đột ngột nếu phía sau có xe đang bám sát.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông, hành vi xe máy đi vào đường cao tốc phạt 4-6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe, hành vi đi ngược chiều phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phạm Hải