Xe máy đâm gục 6 người đi bộ trên cầu, một người tử vong

Trung QuốcXe máy vào cua ở tốc độ cao và chệch sang phải, lao thẳng vào nhóm 6 người đi bộ sát lan can cầu.

Tai nạn xảy ra ngày 20/3 trên cầu đường sắt-cao tốc Jinshajiang ở Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Theo các nhân chứng, một số người cao tuổi đang đi bộ trên cầu thì bị xe máy đâm từ phía sau.

Xe máy đâm trúng nhóm người đi bộ trên cầu, một người tử vong Video: GDLeo

Tai nạn khiến một người đi bộ tử vong, trong khi người đi xe máy và 5 người đi bộ khác bị thương ở các mức độ khác nhau. Cảnh sát cho biết người đi bộ bị cấm qua cầu.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy người điều khiển xe máy có nồng độ cồn trong máu là 68 mg/100 ml, vượt xa mức cho phép là 20 mg/100 ml. Người này đã bị tạm giữ.

Mỹ Anh (theo Sina)