Xe máy 'cược mạng' trước đầu xe container

Tây NinhTại giao lộ, tài xế xe máy lách vào điểm mù đầu xe container, xảy ra va chạm, xe bị cuốn vào gầm, người lái may mắn thoát nạn.

Tài xế xe máy 'cược mạng' khi đi vào vùng điểm mù của xe tải Video: Lê Tự Hoài Vũ

Tình huống giao thông: Chiều ngày 6/9 tại ĐT825 (phường Long An), ở một giao lộ đông đúc, xe container đang lưu thông với tốc độ chậm để len lỏi qua dòng xe máy. Bất ngờ, từ phía bên phải, một xe máy cắt ngang, di chuyển sát đầu xe và cố lách qua khe hẹp sát phân cách để qua đường.

Do xe máy đi trong vùng điểm mù, tài xế khó quan sát nên vẫn tiếp tục di chuyển, dẫn đến va chạm. Tai nạn khiến xe máy bị cuốn vào gầm, nhưng người điều khiển may mắn thoát ra kịp thời nên không bị thương. Sau va chạm, người đi xe máy tranh cãi với tài xế và chụp ảnh hiện trường.

Kỹ năng lái xe: Khi qua giao lộ, các phương tiện cần đi chậm và quan sát kỹ, tránh chen lấn gây ùn tắc. Người điều khiển xe máy không nên lưu thông quá sát ôtô, đặc biệt những xe cỡ lớn như container, vì dễ rơi vào điểm mù và gây nguy hiểm. Với các xe lớn, tài xế cần kiểm tra kỹ các điểm mù trước khi cho xe di chuyển hoặc đổi hướng.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông, người lái xe máy chuyển hướng sai quy định và gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phạm Hải