Xe máy chở hai đổ sập trước đầu ôtô

Hà NộiXe máy chở hai người phanh gấp, ngã lăn ra đường ngay khi ôtô từ phía sau đi tới, hôm 22/1 tại FLC Garden City, Nam Từ Liêm.

Hai người đi xe máy ngã vào đầu ôtô Video: Hữu Thành

Tình huống giao thông: Hai người đi xe máy không quan sát bị giật mình khi thấy ôtô dừng giữa đường. Phanh gấp để tránh, xe máy bị trượt khiến hai người ngã lăn ra đường. Ngay lúc này ôtô có gắn camera hành trình đi tới, may mắn không có tai nạn liên hoàn.

Kỹ năng lái xe: Người điều khiển phương tiện cần tập trung quan sát giữ khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Trong trường hợp này, nếu ôtô có gắn camera hành trình không kịp xử lý tình huống thì không chỉ chẹt lên xe máy. Ngoài ra, các lái xe ôtô cần lưu ý không dừng đỗ xe tùy tiện giữa đường, nhất là những nơi đường hẹp, cản trở giao thông.

Nguyên Vũ