Xe máy chở bóng bay bốc cháy giữa đường

Hải PhòngChở chùm bóng bay lớn, người đi xe máy loạng choạng va quệt vào vỉa hè, ngã xuống đường khiến cả xe bốc cháy, hôm 4/2 tại Thủy Nguyên.

Xe máy bốc cháy giữa đường Video: CTV

Tình huống giao thông: Người đi xe máy chở theo chùm bóng bay lớn bị nhao lái, va chạm vào dải phân cách. Xe đổ xuống đường và lập tức bắt lửa, nhiều khả năng do rò rỉ xăng. Lửa bén vào chùm bóng bay lớn, tạo nên quầng lửa trong tích tắc, phủ kín xe máy, may mắn người lái an toàn. Chiếc xe sau đó tiếp tục cháy, được người dân dùng bình cứu hỏa dập tắt.

Kỹ năng lái xe: Xe máy chở bóng bay cồng kềnh, chắn tầm nhìn, gió thổi có thể khiến người lái mất kiểm soát, gây va chạm, mất an toàn cho người đi đường. Hiện nay có hai loại khí chủ yếu được bơm cho bóng bay là hydro và heli. Hydro có giá thành rẻ nhưng nguy cơ cháy nổ cao, chỉ từ một tia lửa điện cũng có thể gây ra vụ cháy lớn. Trong khi đó, với bóng bơm bằng khí heli, độ an toàn rất cao do đây là khí trơ, không phản ứng với các loại khí khác trong môi trường tự nhiên. Tuy vậy, giá thành heli đắt nên ít được sử dụng.

