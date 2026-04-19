Xe máy chở ba lao vào ôtô rẽ trái, ai sai?

Thanh HóaXe máy chở ba người đi thẳng qua ngã tư, trong khi ở hướng đối diện một ô tô rẽ trái cắt đường dẫn tới va chạm.

Tình huống giao thông: Tại ngã tư, xe máy chở ba người đi song song với một ôtô cùng chiều, hôm 16/4 tại Nguyễn Phục. Trong khi đó ở hướng ngược lại, ô tô rẽ trái nhưng không vòng qua tim đường mà rẽ tắt. Đến giữa giao lộ, xe máy lao thẳng vào hông ôtô. Cú va chạm mạnh khiến ba người đi xe máy ngã lăn ra đường, chưa rõ thương vong, cửa xe ô tô bị biến dạng.

Kỹ năng lái xe: Trong tình huống trên, cả xe máy và ô tô va chạm với nhau đều bị khuất tầm nhìn bởi chiếc ôtô màu xám đi thẳng. Vì vậy, dù đường không quá đông đúc, hai xe vẫn va chạm.

Nguyên tắc đối với xe máy tại giao lộ, khi đi cạnh ôtô và bị khuất tầm nhìn là không bao giờ được vượt trước ôtô, vì người lái sẽ không thể biết có xe nào đang bất ngờ xuất hiện từ phía bên trái hay không. Trong khi đó đối với ôtô, nguyên tắc khi rẽ trái là luôn phải đi đúng làn đường, phần đường, phải vòng qua tim đường, nhường đường cho xe đi thẳng, khi thông thoáng mới rẽ.

Nguyên Vũ