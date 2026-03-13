Xe máy biến mất trước đầu xe tải trong vài giây

Thái NguyênXe tải vượt lên từ bên trái nhưng không dứt khoát, sau đó xe máy vòng ra trước đầu xe tải, hôm 12/3 Quốc lộ 3, Na Pò.

Người đi xe máy vượt ẩu bị xe tải không nhường đường đâm Video: CTV

Tình huống giao thông: Đoạn đường quanh co nhiều phương tiện xe máy, ôtô. Chiếc xe tải gắn camera hành trình vượt qua một xe máy chở hàng ở đoạn đường thoáng. Khi khoảng cách chưa đủ xa, xe tải liền lấy lái trở lại làn. Lúc này, xe máy từ bên phải lại vượt lên trên, đi ngay phía trước đầu xe tải với khoảng cách chỉ 1-2 m. Xe tải cứ thế chạy thẳng về phía trước, húc ngã người đi xe máy. Hiện chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Trên đoạn đường đông, hẹp, lái xe cần kiên nhẫn đi theo thứ tự, không vượt nếu phía trước không đủ thông thoáng. Khi vượt, cần vượt dứt khoát, tính toán khoảng cách đủ lớn với phương tiện phía sau, bên cạnh thì mới trở lại làn. Trong tình huống này, tài xế đã lấy lái về bên phải khá sớm, khi chưa tách hoàn toàn khỏi xe máy phía sau.

Trong khi đó với người đi xe máy, nguyên tắc an toàn trên đường luôn là tránh xa các phương tiện cỡ lớn. Khi lao đầu ra trước mũi xe tải, xe container, đồng nghĩa với việc "nộp mạng", bởi vùng điểm mù là rất lớn, tài xế không thể quan sát thấy người đi xe máy.

Cách xử lý đúng trong trường hợp này là đợi xe tải đi trước, đảm bảo cách xa khỏi vùng điểm mù của tài xế.

Nguyên Vũ