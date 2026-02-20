Xe máy bị ôtô kéo lê gần một km

Lâm ĐồngXe máy bị ôtô đẩy dưới gầm, kéo lê gần một km ở đường khu đô thị biển Phan Thiết, một người chết, sáng mùng 4 Tết (20/2).

Khoảng 0h, người dân phát hiện ôtô bán tải biển số Bình Thuận (cũ) kéo lê xe máy mắc dưới phần đầu. Hai xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít lớn, tóe lửa trong đêm.

Xe máy bị ôtô kéo lê xoẹt lửa trên đường gần 1 km Ôtô kéo lê xe máy xoẹt lửa trong khu đô thị biển Phan Thiết. Video: Vĩnh Thủy

Ôtô tiếp tục chạy gần một km rồi dừng lại trên vỉa hè đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết. Cách đó khoảng một km, người đàn ông nghi là tài xế xe máy tử vong, gần ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành. Nạn nhân được xác định là Lê Văn Cường, 56 tuổi, trú ở phường Phan Thiết.

Xe máy nằm dưới gầm ôtô ở vỉa hè. Ảnh: Minh Bằng

Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Tư Huynh