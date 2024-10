Xe máy bị CSGT tạm giữ quá mấy tháng sẽ thanh lý?

Sau 18 tháng tôi lên cơ quan công an để làm thủ tục nhận xe thì biết xe mình đã bị thanh lý vì quá hạn.

Đầu 2023, tôi lái xe máy điện trên đường thì bị CSGT xử phạt vì vi phạm giao thông lỗi xe không gắn biển số và không có giấy đăng ký. Chiếc xe máy sau đó bị tạm giữ. Tôi được thông báo đến cơ quan chức năng nộp phạt và nhận lại phương tiện.

Khoảng một tuần sau, tôi đến đội CSGT để đóng phạt và lấy xe về. Khi nộp biên bản chờ xử lý, tôi được yêu cầu chờ cho đến khi có tin nhắn hướng dẫn nộp phạt trực tuyến, qua đường dẫn được gửi từ cổng dịch vụ công quốc gia đến tin nhắn điện thoại. Cán bộ hướng dẫn cho biết khi đóng phạt trực tuyến xong sẽ làm thủ tục nhận xe.

Tôi nộp phạt trực tuyến theo đường link được nhận. Do bận công việc nên không lấy xe về. 18 tháng sau, tôi quay lại trụ sở công an để làm thủ tục lấy xe. Khi đến nơi, cán bộ thông báo xe đã bị thanh lý, do quá hạn xử phạt nhưng chủ xe không nộp phạt. Tôi thấy lạ vì nhớ rõ ràng mình đã nộp trực tuyến, nhưng về kiểm tra sao kê ngân hàng, mới vỡ lẽ ra không có giao dịch chuyển tiền nào vào ngày đóng phạt.

Thực tế là, tôi đã thực hiện mọi bước đóng phạt trực tuyến, nhưng đến khi kết thúc không nhận được thông báo xác nhận nào. Vì vậy, khả năng lúc đóng phạt qua mạng, tôi đã quên bấm thanh toán, hoặc bị lỗi hệ thống nên không thành công.

Đúng là tôi đã chủ quan vì khi đó không nhận được thông báo nào về việc nộp phạt thành công hay xác nhận, thông tin hẹn lấy xe. Nhưng tôi cũng thấy lạ, nếu như vậy, sau thời gian đóng phạt trễ, tôi cũng không nhận được thông báo nào về việc hết hạn hay quyết định thanh lý xe. Đó là lý do khiến tôi lơ là, tưởng rằng đến nơi vẫn lấy được xe.

Xin hỏi, khi tôi không đóng tiền phạt đúng hạn, có thông báo bằng điện thoại cho tôi hay không, và hạn theo quy định là bao nhiêu tháng không đóng phạt thì xe sẽ bị thanh lý. Xin cảm ơn.

Độc giả Tùng Trịnh