Người đi xe máy phóng nhanh ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, sáng 23/8.

Xe máy 'bán mạng' đi ngược chiều trên cao tốc Nguồn: Huy Đức

Tình huống giao thông: Sáng 23/8, tại cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, xe gắn camera hành trình ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy ngược chiều ở làn bên trái sát dải phân cách, di chuyển với tốc độ nhanh. Sự việc không gây va chạm, nhưng đã khiến xe container đi phía trước và xe camera phải chuyển hướng bất ngờ để tránh.

Kỹ năng lái: Xe máy không được đi vào đường cao tốc, đặc biệt lại đi ngược chiều. Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, xe máy đi vào cao tốc bị phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe, hành vi không đội mũ bảo hiểm phạt 400.000-600.000 đồng.

Phạm Hải