Xe mất phanh khi xuống dốc gây lật ở Lào Cai

Khi đang di chuyển xuống dốc dài và cua, xe 29 chỗ mất phanh, va vào hộ lan rồi lật ngửa, điều tra sơ bộ nguyên nhân cho hay.

Chiều 27/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết kết quả xác minh, điều tra sơ bộ nguyên nhân vụ tai nạn xe khách 29 chỗ bị lật ở xã Phình Hồ khiến 9 người chết và 9 người bị thương.

Theo đó, xe ôtô khách biển số Hà Nội trong quá trình di chuyển xuống dốc thì có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bêtông, góc cua hình chữ S gồm hai đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.

Xe khách bị vò nát sau tai nạn. Ảnh: CACC

Tai nạn xảy ra vào khoảng 7h40 ngày 27/12, tại Km35 quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Lái xe là ông Đỗ Đăng Thịnh, 65 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội. Xe xuất phát từ Hà Nội đang trên đường đến điểm trường thôn Tả Ghềnh thuộc trường Mầm non Họa My, xã Phình Hồ. Trên xe có 18 người, thuộc đoàn thiện nguyện dự định đến hỗ trợ trường mầm non.

Vị trí tai nạn nhìn từ trên cao. Ảnh: CACC

Các cơ quan chức năng địa phương và người dân đã đưa người bị thương đi cấp cứu, xác minh danh tính các nạn nhân, đồng thời, tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện 9 người bị thương đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Việt An