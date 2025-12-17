Xe lu tông chết người đi đường

Tài xế Trần Trí Tài, 19 tuổi, lái xe lu trên đường liên xã theo hướng Bình Tân (tỉnh Bình Phước cũ) đi Tây Ninh vào chiều 16/12. Khi đến thôn Long Hưng 2, xe dừng bên đường nhưng sau đó bất ngờ trôi tự do gần 100 m từ trên dốc xuống.
Xe lu tông trúng bà Hoàng Thị Ly, 75 tuổi, đang đi bộ sát lề đường, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Phương tiện tiếp tục lao nhanh lên lề, đâm vào nhà dân, làm hư hỏng nhiều tài sản.
Thời điểm xảy ra sự cố khu vực khá đông xe qua lại. Một số người tìm cách né tránh khi thấy xe từ trên dốc cao lao xuống.
Theo một lãnh đạo xã Bình Tân, xe lu gây tai nạn đang trên đường đến công trường cách đó vài trăm mét.
Công an Đồng Nai có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Phước Tuấn