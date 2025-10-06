Xe lật, đường ngập ở miền nam Trung Quốc do bão Matmo

Bão Matmo đổ bộ vào khu vực miền nam Trung Quốc gây mưa lớn kéo dài, cây cối gãy đổ, đường phố và nhà cửa ngập lụt.

Sức tàn phá của bão Matmo khi đi vào Trung Quốc Xe tải lật vì gió mạnh do bão Matmo ở thành phố Trạm Giang ngày 5/10. Video: CGTN

Bão Matmo, cơn bão thứ 21 trong năm tại Trung Quốc, đổ bộ vào huyện Từ Văn thuộc Trạm Giang, thành phố duyên hải thuộc tỉnh Quảng Đông, lúc 14h50 chiều 5/10. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông trong năm nay.

Thành phố Trạm Giang ghi nhận lượng mưa gần 100 mm trong vòng ba tiếng ngày 5/10 và mưa lớn tiếp tục kéo dài trong 6 tiếng. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 14, tương đương 151 km/h.

Video do truyền thông Trung Quốc công bố cho thấy gió mạnh làm lật ôtô đang lưu thông trên đường phố Trạm Giang. Cảnh sát giao thông và người dân giúp tài xế thoát ra ngoài.

Sóng biển vỗ vào bờ khi bão Matmo đổ bộ vào Bắc Hải, Quảng Tây ngày 5/10. Ảnh: VCG

Bão cũng đổ bộ vào tỉnh Hải Nam ở phía nam Trung Quốc. Thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, ghi nhận lượng mưa hơn 200 mm sáng 5/10. Bão khiến nước biển tràn vào đường sá, nhà cửa ở một số thị trấn ven biển.

Han, người dân thị trấn Phổ Thiên, tỉnh Hải Nam, cho hay bão Matmo giống bão Rammasun 11 năm trước. Nước biển tràn vào các trang trại nuôi cá, thuyền đánh cá trôi dạt vào bờ, gà chết nổi lềnh phềnh trong chuồng.

"Nông dân và người dân đang dần khôi phục sau bão Mangkhut năm ngoái thì bão Matmo ập tới, khiến chúng tôi cảm thấy đau đớn và bất lực", bà Han cho hay. "May mắn là chính quyền đã sơ tán dân, đặc biệt là người già và trẻ em, trước khi bão đổ bộ".

Sức tàn phá của bão Matmo khi đi vào Trung Quốc Ảnh hưởng của bão Matmo tại Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, ngày 5/10. Video: China News

Tại Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, các chợ đầu mối và trung tâm mua sắm đã đóng cửa từ 4/10. Dịch vụ giao hàng và chuyển phát nhanh ngừng hoạt động. Chính quyền mở 54 điểm sơ tán cho người dân.

Đến 20h tối 5/10, bão Matmo di chuyển khỏi Quảng Đông, hướng vào tỉnh Quảng Tây, mang theo gió mạnh và mưa lớn. Sau khi đổ bộ vào Quảng Tây, bão suy yếu, sức gió mạnh nhất lúc 5h sáng 6/10 đạt cấp 9 (83 km/h) và di chuyển về phía Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Người dân di chuyển trên đường ngập ở Hải Khẩu, Hải Nam ngày 5/10. Ảnh: VCG

Hồng Hạnh (Theo China News)