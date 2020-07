Xe không giấy tờ được sang tên đổi chủ như thế nào?

Để làm thủ tục sang tên chiếc xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều chủ, người dân phải đến cơ quan quản lý làm thủ tục, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe.

Từ ngày 1/8, ôtô, xe máy mua bán qua nhiều chủ mà không còn các loại giấy tờ như hồ sơ nguồn gốc, hóa đơn mua bán, giấy chuyển quyền sở hữu, đăng ký xe..., chủ xe vẫn có thể được giải quyết sang tên, đổi chủ.

Về thủ tục giải quyết, trung tá Phạm Việt Công - Trưởng phòng Đăng ký xe, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay người đang sử dụng xe phải đến cơ quan quản lý (phòng CSGT các địa phương), xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh thư và ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe.

Trường hợp người dân có giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì nộp lại cho cơ quan quản lý.

Nếu người đang sử dụng xe không có giấy tờ liên quan, đơn vị quản lý sẽ cấp giấy hẹn 30 ngày. Trong thời gian đó, nếu xe có biển số thì cảnh sát sẽ tra cứu dữ liệu và gửi thông báo cho người đứng tên trong đăng ký xe liên quan đến biển số này. Ngoài ra, thông tin về chiếc xe sẽ được đưa lên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông và niêm yết tại trụ sở cơ quan chức năng. Cảnh sát cũng tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ sang tên. Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan quản lý hồ sơ xe sẽ giải quyết đăng ký, cấp biển số.

Ngoài ra, người đi đăng ký sang tên phải nộp giấy khai đăng ký xe theo mẫu sẵn; chứng từ lệ phí trước bạ; giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (đối với trường hợp khác tỉnh).

Hạn cuối để đăng ký sang tên với những xe thiếu hoặc không còn giấy tờ chuyển nhượng là ngày 31/12/2021. Sau thời gian này, người dân không có giấy tờ xe sẽ không thể chuyển nhượng, sang tên.

CSGT Bắc Ninh kiểm tra giấy tờ xe của tài xế ôtô trên Quốc lộ 17. Ảnh: Bá Đô

Với quy định trên, nhiều người dân mua xe cũ song chưa sang tên do thiếu hoặc mất giấy tờ hy vọng sẽ được sớm được đăng ký "chính chủ" phương tiện để đi lại cho thuận tiện.

Anh Trần Văn Tuấn, quê Bắc Giang, hiện sinh sống ở Hoàng Mai (Hà Nội) nói chiếc Honda Dream anh mua từ 4 năm trước của người trong làng nên chỉ có giấy tờ viết tay. Xe sau đó không sang tên ngay mà mang lên Hà Nội. "Do chuyển chỗ trọ nhiều lần, giấy tờ mua bán và giấy tờ gốc không còn, đăng ký cũng mất", anh Tuấn nói và cho hay năm ngoái anh đã về quê để sang tên chiếc xe này nhưng không được vì thiếu giấy tờ.

Theo anh Tuấn, việc Bộ Công an đưa ra quy định "nới lỏng" như trên sẽ giúp những người rơi vào trường hợp như anh có thể được đăng ký xe, sang tên chính chủ. Tuy nhiên, nhiều người khác lo ngại việc tạo điều kiện sang tên, đổi chủ xe không có giấy tờ có thể khiến xe mất cắp, mất trộm hay xe nhập lậu được hợp thức hóa.

Giải thích lo ngại này, trung tá Công khẳng định "quy định mới đã có điều khoản ràng buộc trách nhiệm người đi đăng ký, cam kết trong hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc của xe; khi cam kết rồi mà cảnh sát phát hiện là xe gian thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Ngoài ra, để tránh kẽ hở hợp thức xe gian, Bộ Công an đã đưa ra một số quy định khác để sử dụng biện pháp nghiệp vụ xem xét hồ sơ trong 30 ngày. "Quy trình rất chặt chẽ và chỉ chấp nhận sang tên cho những xe đã được đăng ký từ trước, có trong dữ liệu đăng ký xe, còn các loại xe nhập lậu, chưa qua Hải Quan, thuế, đục số khung, số máy sẽ không nằm trong diện được sang tên, đổi chủ", trung tá Công nói.

Đại diện Cục CSGT đề nghị các chủ xe khi không may mất phương tiện cần thông báo ngay cho công an sở tại để cập nhật lên hệ thống dữ liệu mất xe, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu về sau. "Hiện các xã từ miền núi đến đồng bằng đều có công an chính quy, nên việc thông báo xe mất trộm sẽ được xử lý rất nhanh", trung tá Công nói thêm.

Luật sư Trương Anh Tú (đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng quy định trên đã "mở ra cánh cửa", giải quyết bài toán nhiều năm nay là hàng triệu chủ phương tiện không được sang tên được chiếc xe mình sở hữu vì thiếu hoặc không có giấy tờ.

Theo ông Tú, bất cứ quy định nào cũng khó "quét" hết thực tiễn, tuy nhiên với việc tạo điều kiện cho người dân sang tên, đổi chủ phương tiện, "những rủi ro nếu có chỉ chiếm phần nhỏ so với lợi ích mang lại".

Trước đây Bộ Công an từng hai lần tạo điều kiện sang tên cho các xe chưa có giấy tờ, hàng trăm nghìn xe được sang tên thành công. "Quá trình làm thủ tục đã phát hiện ra một số xe gian, tang vật, trộm cắp và cơ quan chức năng đã xử lý tịch thu", trung tá Công cho biết. Việc "nới lỏng" sang tên, đổi chủ phương tiện được cho sẽ khuyến khích người dân đăng ký xe chính chủ, phục vụ xử phạt nguội và góp phần tổng rà soát các loại xe gian, xe mất cắp, giúp nhiều người tìm lại được xe bị mất.

Bá Đô