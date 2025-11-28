Xe khách va chạm ôtô, hai người chết

Lâm ĐồngXe khách và ôtô 7 chỗ tông nhau trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nhân Cơ khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ, một người bị thương, rạng sáng 28/11.

Khoảng 2h30, xe khách biển số TP HCM do tài xế Cù Ngọc Lợi (45 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) lái theo hướng Đồng Nai - Đăk Lăk.

Khi đến đoạn qua xã Nhân Cơ, phương tiện va chạm với ôtô 7 chỗ biển số Đăk Nông cũ do ông Phạm Hoàng Quảng (44 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn) lái theo hướng ngược lại. Trên ôtô còn có hai người đi cùng 31 tuổi và 37 tuổi, cùng ngụ xã Tuy Đức.

Ôtô 7 chỗ biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Hoài Thanh

Cú tông mạnh khiến ôtô 7 chỗ biến dạng, hai người ngồi sau tử vong tại chỗ, anh Quảng bị thương được đưa tới Bệnh viện Đăk Nông cấp cứu. Hai xe hư hỏng nặng.

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hoài Thanh - Trường Hà