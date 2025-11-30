Xe khách tông xe hút rác trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Chiếc xe khách 16 chỗ đang vượt ở tốc độ cao đã tông trúng xe hút rác dọn vệ sinh trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến tài xế bị gãy chân và giao thông ùn tắc hơn 2 km.

Khoảng 14h45, xe khách biển Hà Nội chạy hướng về Hà Nội, khi đến gần lối ra nút giao Đán - Tân Lập (tỉnh Thái Nguyên), tài xế bất ngờ tăng tốc từ khoảng 50 km/h lên hơn 70 km/h để vượt một xe tải chạy cùng chiều. Chỉ vài giây sau, xe này đâm vào đuôi xe hút rác đang dọn vệ sinh ở làn sát dải phân cách.

Xe khách tông trúng xe hút rác trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên Khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn. Video: Nhật Minh

Theo lực lượng chức năng, trước thời điểm xảy ra va chạm, tầm nhìn của xe khách bị hạn chế do bụi từ xe hút rác bay mù mịt, song tài xế không giảm tốc. Cú tông mạnh khiến tài xế xe khách gãy chân, phải đưa đi cấp cứu; trên xe lúc đó có khoảng 3 hành khách.

Tại hiện trường, phần đầu và kính lái xe khách vỡ nát, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài gần 2 km. Đến khoảng 16h30, hiện trường mới được xử lý xong.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên dài gần 71 km, có 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80-100 km/h, chạy qua Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Tháng 9/2025, một xe limousine từng tông vào xe bồn tưới cây trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương.

