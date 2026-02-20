Xe khách tông ôtô 5 chỗ, cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc hơn hai tiếng

Hà TĩnhSau va chạm giữa xe khách giường nằm và ôtô 5 chỗ, cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc hơn một km, rạng sáng 20/2.

Lúc 2h30, xe khách giường nằm biển Nghệ An chở hơn 10 người chạy trên cao tốc hướng Bắc - Nam, khi đến xã Thạch Xuân (trước đây thuộc huyện Thạch Hà) thì tông vào đuôi ôtô 5 chỗ biển Tây Ninh đang chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn rạng sáng 20/2 trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Ảnh: Nguyễn Đạt

Cú tông mạnh khiến xe khách xoay ngang, chắn toàn bộ làn đường bên phải theo hướng Bắc - Nam. Ôtô 5 chỗ bị đẩy đi vài mét, va vào dải hộ lan thép bên lề đường. Những người trên hai xe choáng váng song không bị thương.

Tại hiện trường, xe khách biến dạng phần đầu, kính vỡ, cửa trước bên phải gần bung. Ôtô 5 chỗ móp đuôi, phần đầu hư hỏng, đèn bên trái vỡ, bánh trước gần rụng.

Ôtô 5 chỗ hư hỏng phần đuôi. Ảnh: Hùng Lê

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc hơn một km theo hướng Bắc - Nam. Cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn phương tiện xuống quốc lộ 1, đồng thời điều xe cứu hộ cẩu các ôtô gặp nạn.

Gần 5h, hiện trường được giải phóng, giao thông trở lại bình thường.

Cao tốc ùn tắc hơn hai tiếng sau tai nạn. Ảnh: Dương Nam

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54 km, tổng vốn đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, khởi công năm 2023 và khai thác toàn tuyến từ ngày 28/4/2025. Giai đoạn một có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Theo đơn vị vận hành, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Đức Hùng