Xe khách tông bẹp ôtô 4 chỗ, cầu Thăng Long tắc cứng

Hà NộiXe khách đâm vào đuôi ôtô 4 chỗ cùng chiều trên cầu Thăng Long khiến giao thông hai chiều ùn tắc nghiêm trọng, sáng 2/12.

Khoảng 9h30, xe khách biển Hòa Bình cũ lưu thông hướng về Đông Anh; khi đến gần giữa cầu thì va vào đuôi ôtô 4 chỗ biển Vĩnh Phúc cũ chạy phía trước.

Cú tông mạnh làm đuôi chiếc 4 chỗ biến dạng, bẹp rúm, văng sang làn ngược chiều và xoay 180 độ, trong khi xe khách chắn gần 3/4 mặt đường.

Xe con bẹp rúm sau va chạm. Ảnh: Anh Minh

Tai nạn không gây thương vong nhưng khiến cầu Thăng Long tắc khoảng 3 km theo cả hai chiều, kéo dài từ vòng xuyến Hoàng Sa đến đoạn vành đai 2 qua khu đô thị Ciputra.

Tài xế Nguyễn Xuân Hà cho biết anh phải "nằm im" trên cầu gần 1 giờ mới qua được hiện trường. Nhiều tài xế buộc phải quay đầu để đi theo hướng cầu Nhật Tân.

Trước đó một ngày, cũng trên cầu Thăng Long, xe tải tông xe 4 chỗ gây ùn tắc kéo dài chiều vào trung tâm.

Việt An