Xe khách Sài Gòn lần đầu báo lỗ sau hơn 3 năm

Quý cuối năm 2025, Xe khách Sài Gòn (SaigonBus) lỗ gần 9 tỷ đồng khi doanh thu giảm mạnh, lần đầu báo lợi nhuận âm trong hơn 3 năm qua.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (SaigonBus - BSG) lỗ sau thuế gần 9 tỷ đồng trong quý IV/2025. So với khoản lãi gần 14 tỷ ở cùng kỳ, lợi nhuận đã sụt gần 23 tỷ đồng. Đây là kỳ đầu tiên, công ty báo lỗ kể từ quý II/2022.

Kết quả trên đến từ việc doanh thu sụt hơn 38% so với cùng kỳ, ghi nhận 98,6 tỷ đồng. Giá vốn cũng giảm nhưng chậm hơn khiến lợi nhuận gộp lùi về âm hơn 3,3 tỷ đồng. Thêm vào đó, công ty tốn khoảng 9,6 tỷ đồng cho các chi phí thường xuyên, lớn nhất là thuế phí, lệ phí và chi phí nhân viên. Doanh thu tài chính và thu nhập từ thanh lý tài sản cố định có tăng thêm nhưng chỉ đạt tổng cộng 3,6 tỷ đồng, không bù đắp được khoản lỗ gộp.

Tuy nhiên tính lũy kế cả năm 2025, SaigonBus vẫn ghi nhận lợi nhuận hơn 3,3 tỷ đồng. Mức này giảm tới 93% so với khoản lãi gần 45 tỷ đồng ở năm 2024, thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

So với kế hoạch đề ra, công ty hoàn thành 77,5% chỉ tiêu doanh thu khi ghi nhận hơn 436 tỷ đồng. Còn xét về kế hoạch lợi nhuận, họ chỉ đạt hơn 20%.

SaigonBus được thành lập năm 1976 với nhiệm vụ chính là đưa đón cán bộ đi công tác. Từ năm 1983, công ty bắt đầu tiếp quản hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và mở rộng một số ngành nghề kinh doanh mới. Công ty tự giới thiệu có hơn 500 xe phục vụ 22 tuyến trong địa bàn TP HCM.

Sau đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào giữa năm 2016, SaigonBus chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Ngoài Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (Samco), BSG còn từng đón Chứng khoán ACB (ACBS) và Tập đoàn Tân Thành Đô làm cổ đông lớn. Tuy nhiên đến nay chỉ còn Samco là cổ đông lớn, nắm 49% vốn.

Trong phiên họp thường niên hồi tháng 5/2025, ban lãnh đạo Saigon Bus dự báo hoạt động kinh doanh của họ có thể đối mặt nhiều thách thức như thay đổi quy định pháp luật liên quan đến ngành vận tải như giấy phép lái xe, thủ tục hành chính sau sáp nhập các cơ quan nhà nước. Song song đó, doanh nghiệp này cũng cho rằng đối thủ xuất hiện ngày càng nhiều với tiềm lực tài chính mạnh khiến việc cạnh tranh trong ngành trở nên gay gắt hơn.

Xe buýt số 27 (bến xe buýt Sài Gòn - Âu Cơ - Bến xe An Sương) vào bến đón khách, tháng 4/2021. Ảnh: Gia Minh

Thực tế trong đợt đấu thầu tuyến xe buýt năm 2025, kết quả đều thuộc về các doanh nghiệp khác gồm Phương Trang và VinBus. Tuy dự thầu đầy đủ, SaigonBus không thắng tuyến nào. Thậm chí, doanh nghiệp này còn trượt thầu ở 9 tuyến đang khai thác trước Phương Trang. Hiện tại, SaigonBus chỉ còn phục vụ 13 tuyến xe buýt, trong khi thời mới cổ phần hóa họ từng công bố nắm trong tay hơn 30 tuyến.

Kết quả đấu thầu mới cho thấy sự thắng thế của xe buýt điện khi cả Phương Trang và VinBus đều là các doanh nghiệp có tiềm lực ở mảng này. Trong khi Phương Trang hợp tác chặt chẽ với Kim Long Motor, VinBus tận dụng "người nhà" VinFast.

Ban lãnh đạo SaigonBus cũng cảm nhận được xu hướng mới nên từ phiên họp thường niên năm trước, họ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là chủ động xây dựng các phương án để chuyển đổi xe buýt sử dụng năng lượng xanh. Mục tiêu là phải giữ vững và mở rộng thị phần trong ngành vận tải hành khách công cộng. Ngoài ra, họ cũng mở rộng lĩnh vực hoạt động khi trúng thầu xe đưa đón nhân viên tại sân bay Long Thành trong 12 tháng với giá hơn 3 tỷ đồng.

Tất Đạt