Đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, một xe khách limousine bất ngờ bốc cháy từ phần đầu rồi lan ra toàn bộ phương tiện, chiều 24/12.

Khoảng 14h45, xe khách limousine mang biển số Hà Nội chạy theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng. Khi đến khu vực trạm dừng nghỉ V23 thuộc tỉnh Hưng Yên, phần đầu xe xuất hiện khói rồi bốc cháy. Tài xế lập tức cho xe dừng vào làn khẩn cấp.

Xe khách limousine cháy rụi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Hiện trường vụ cháy. Video: Anh Tú

Thời điểm ban đầu, đám cháy chưa lớn. Tài xế cùng một số người tại trạm dừng nghỉ sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa. Theo nhân chứng, khoảng 10 bình chữa cháy đã được sử dụng nhưng không khống chế được đám cháy.

Sau khoảng 15 phút, lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan ra toàn bộ xe. Lúc này trên xe không có hành khách nên vụ cháy không gây thiệt hại về người. Chiếc xe khách bị thiêu rụi.

Trước đó một tuần, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng xảy ra vụ ôtô bốc cháy khi đang lưu thông tại Km 73 theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng.

Việt An