Xe khách lao xuống sông, 16 người thiệt mạng

BangladeshĐang lên phà, chiếc xe khách lại lao thẳng xuống sông khiến ít nhất 16 người chết và nhiều người mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra tại bến Dauladia thuộc quận Rajbari, miền trung Bangladesh, ngày 25/3. Tàu cứu hộ đã trục vớt xe khách bằng cần cẩu và tìm thấy 14 thi thể bên trong, đại diện sở cứu hỏa cho biết, thêm rằng trước đó các thợ lặn đã tìm thấy thi thể của hai phụ nữ khoảng 50-60 tuổi.

Xe buýt lao xuống sông, 16 người thiệt mạng Video: Kantineastt

Khoảng 11 hành khách đã bơi được vào bờ hoặc được cứu sống. Các quan chức cho biết họ ước tính chiếc xe đi Dhaka chở khoảng 40-50 hành khách, trong đó có một số trẻ em, và hầu hết đang trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Nhiều hành khách là thành viên của cùng một gia đình. Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định do tài xế xe khách mất lái. Xe chìm xuống độ sâu hơn 24 m dưới sông.

Trước đó, ngày 22/3, ít nhất 12 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương trong vụ va chạm giữa xe buýt và tàu hỏa tại quận Comilla, cách Dhaka khoảng 100 km.

Mỹ Anh (theo Hindu)