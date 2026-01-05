Xe khách lao xuống mương nước, 11 người bị thương

Sơn LaXe khách chở 25 người chạy trên quốc lộ 37, đến xã Phiêng Pằn thì đâm đổ hộ lan rồi lao xuống mương nước khiến 11 hành khách bị thương, sáng 5/1.

Khoảng 5h, xe khách tuyến Quảng Ninh - Sông Mã, biển kiểm soát Hà Nội, lưu thông trên quốc lộ 37. Khi đến Km 472, khu vực bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn, xe bất ngờ đâm đổ lan can bảo vệ ven đường, lao xuống mương nước và lật ngang.

Xe khách lật ngang dưới mương nước. Ảnh: UBND xã Phiêng Pằn

Lực lượng chức năng xã Phiêng Pằn cùng người dân đã phá kính chắn gió để đưa các nạn nhân ra ngoài. Trong số 11 người bị thương, hai người gãy tay, một người gãy đùi, 8 người bị thương nhẹ và đã được đưa đến trạm y tế xã điều trị. Các hành khách còn lại sức khỏe ổn định.

Tại hiện trường, một đoạn hộ lan bị húc đổ, xe khách lật dưới mương nước, cách mặt đường khoảng 3 m; phần nóc và thân xe bên trái biến dạng, nhiều mảnh vỡ vương vãi xung quanh. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Gia Chính