Xe khách lao xuống cống, ba người tử vong

Xe khách 36 chỗ chở 18 người chạy quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Sơn La, đến xã Chiềng Hặc lao xuống cống thoát nước, làm ba người chết, một người bị thương.

4h15 ngày 17/1, xe khách biển Sơn La do tài xế Nguyễn Văn Hướng (43 tuổi, trú tổ 6 Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đến bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, xe lao sang bên trái rồi sang phải, đâm vào biển báo, hộ lan tôn sóng và lật xuống kè, theo Văn phòng Quản lý đường bộ I.

Xe khách đâm đổ lan can cầu lao xuống mương nước. Ảnh: Hoàng Văn Ngọc

Tai nạn làm ba người chết tại chỗ, một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu (Sơn La). Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 18 người gồm 14 hành khách, 2 lái xe và 2 phụ xe.

Tại hiện trường, xe khách đâm đổ một đoạn lan can cầu, toàn bộ thân xe lật nghiêng, nằm chéo từ mương nước đến sát mặt đường.

Cơ quan chức năng cho biết lúc xảy ra tai nạn trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định 2 lái xe không có nồng độ cồn và ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Văn Ngọc

Công an Sơn La (PC08, PC07, PC01) cùng chính quyền địa phương đang cấp cứu người bị nạn, đưa các nạn nhân mắc kẹt ra khỏi xe, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Việt An - Gia Chính