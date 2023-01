Xe khách lao thẳng vào người đi xe máy đang chờ sang đường

Nghệ AnLưu thông trên quốc lộ 1, xe khách lao sang trái đêm một người điều khiển xe máy tử vong trước khi gây hỏng nhà dân.

Xe khách gây tai nạn Thời điểm xảy ra tai nạn, trưa 7/1. Video: Việt Tiệp

Tình huống giao thông: xe khách biển Nghệ An chạy hướng Bắc - Nam trên quốc lộ 1. Khi xe tới ngã 3 giao với đường liên xã thuộc địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã đâm hai xe máy do hai người điều cầm lái đang dừng để sang đường.

Cú đâm mạnh khiến một người đàn ông bị kéo lê cùng xe máy, tử vong tại chỗ, người đi xe máy còn lại bị thương. Xe khách tiếp tục lao qua làn đường ngược chiều đâm thẳng vào một nhà dân gây hư hỏng, rất may không có ai trong nhà bị thương.

Tại hiện trường, phần đầu xe khách lọt thỏm vào nhà, nhiều vật dụng hư hỏng. Nhà chức trách cho biết, nhiều khả năng trước khi đâm vào hai xe máy, ôtô đánh lái tránh một xe máy khác từ đường liên xã; băng qua đường 1 là nguyên nhân gây tai nạn.

Kỹ năng: các tài xế khi tới giao lộ cần cho xe giảm tốc độ, nhất là những nơi không có đèn tín hiệu. Trong khi đó, với người đi xe máy, không sang đường kiểu ngắc ngứ từng nhịp mà cần kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi đường thật sự thông thoáng và sang đường dứt khoát. Trong tình huống này, nếu tài xế không giật mình đánh lái sang trái, người thiệt mạng có thể là người đi xe máy băng qua đường.

Hải Bình