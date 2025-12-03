Xe khách lấn làn chặn lối xe đi đúng chiều

Hà NộiChiếc xe khách chiếm toàn bộ làn đường ngược chiều khiến xe đi đúng chiều phải dừng lại, hôm 3/12 tại Trần Thủ Độ.

Xe 45 chỗ lấn làn chặn lối xe đi đúng chiều Video: Tien Si

Tình huống giao thông: Đường đông xe, nhiều ôtô lấn làn vượt lên trong đó xe khách lấn hẳn sang sát vỉa hè làn đường ngược chiều. Chiếc xe lớn chắn toàn bộ lối đi của các phương tiện ở làn ngược chiều khiến nhiều người đi xe máy phải lách qua khe hẹp hoặc lên vỉa hè. Lái xe có gắn camera hành trình bắt buộc phải dừng hẳn lại chờ khá lâu cho đến khi chiếc xe lớn này chuyển về đúng làn.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện cần đi đúng phần đường làn đường của mình, trường hợp đường đông cần xếp hàng theo thứ tự, không chiếm dụng phần đường ngược chiều tiểm ẩn nguy cơ tai nạn, gây cản trở cho các phương tiện đi đúng chiều khác.

Hành vi của tài xế xe khách phạm lỗi vượt ở nơi cấm vượt, vì luật giao thông quy định không được vượt khi làn ngược chiều có phương tiện đi tới. Nghị định 168/2024 quy định việc ôtô vượt ở nơi cấm vượt sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ