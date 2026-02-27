Xe khách chui ra từ màn sương dày đặc, đấu đầu xe ngược chiều

Sơn LaTrời sương mù dày đặc, xe khách lấn làn chiếm hết phần đường ngược chiều khiến xe đi đúng chiều phải dừng lại.

Đường mù sương, xe khách lấn làn vượt ẩu Video: Bá Nam

Tình huống giao thông: Phía trước sương mù dày đặc, lái xe có gắn camera hành trình khó nhìn rõ đường. Bất ngờ một chiếc xe khách lấn hẳn sang làn đường ngược chiều, hướng thẳng về phía đầu xe có gắn camera hành trình để vượt lên. May mắn lái xe kịp thời phanh và buộc phải dừng lại để nhường cho xe khách đánh lái chuyển về đúng làn. Tình huống xảy ra hôm 24/2 tại đường 6 địa phận Mai Châu.

Kỹ năng lái xe: Các xe không được phép lấn làn vượt ẩu nhất là ở đoạn đường thời tiết xấu, sương mù dày đặc hạn chế tầm quan sát. Hành vi lấn làn vượt ẩu của xe khách tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao, nhất là phương tiện chuyên chở nhiều hành khách.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt giao thông đường bộ, hành bi vượt tại nơi hạn chế tầm nhìn bị phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên GPLX. Nếu gây tai nạn, mức phạt tăng lên thành 20-22 triệu, trừ 10 điểm giấy phép.

Nguyên Vũ